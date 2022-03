Manche Tourisme dresse un bilan globalement satisfaisant pour le mois de juillet.

Manche Tourisme vient de dresser un bilan globalement positif du mois de juillet. Les bonnes conditions météorologiques et l’effet du 70e anniversaire de la bataille de Normandie ont favorisé les réservations de dernière minute.

Des divergences sont cependant constatées en fonction du secteur d’activité ou de la localisation géographique.

Juillet a commencé calmement avec des touristes plus présents à partir du week-end du 14. Ainsi, 54 % du panel des prestataires interrogés ont jugé la fréquentation du mois de juillet « bonne » mais seulement 31 % l’estime meilleure qu’en 2013. Le soleil fortement présent ce mois-ci a été bénéfique aux réservations de dernière minute d’une clientèle de proximité.

Les étrangers, quant à eux, seraient plus nombreux, les anglais, les Belges, ou les allemands, d’autres pays sont également en hausse comme la Suisse, les États-Unis et le Danemark.

Les hôteliers sont très partagés sur la fréquentation du mois de juillet. En effet, la moitié qualifie cette période comme mauvaise et en baisse par rapport à l’année passée alors que l’autre moitié la juge correcte.

Quant aux campings, les espérances des gérants ont été comblées en juillet : la météo exceptionnelle a favorisé les réservations de dernière minute et permis globalement une augmentation de leur activité.

Le taux d’occupation des locations de vacances est stable (62 %) sur le mois de juillet par rapport à juillet 2013. Les français, originaires majoritairement de la région parisienne, de la Normandie et du Nord Pas de Calais, représentent 64 % des nuitées (-3 %) au profit de la clientèle étrangère (+ 2 %). Les Néerlandais constituent la 1ère clientèle étrangère des gîtes, suivis par les Belges et les Allemands. La durée moyenne des séjours sur juillet est de 8,8 jours.

Les sites et lieux de visite sont mitigés quant à leurs résultats de juillet. Comme en juin, la fréquentation des sites de mémoire, toujours dopée par les événements du 70e est en hausse avec une présence soutenue des français et des étrangers. Les sites couverts ou à l’intérieur des terres n’ont pas été favorisés par ce beau temps plus propice aux sites proposant des animations extérieures ou sur le littoral.

Les professionnels interrogés sont majoritairement confiants pour la suite de la saison : le mois d’août est traditionnellement le meilleur de l’année. Toutefois, il est difficile de se projeter compte tenu des nouvelles habitudes de réservations en dernière minute et des aléas de la météo.