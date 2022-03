Émouvant : des étudiants font une belle surprise à un SDF !

C'est une belle histoire de la vie ! Ces étudiants allemands amateurs de musique décident de mettre en lumière le quotidien douloureux d'un SDF. Assis dans une rue passante fréquentée du public, un SDF fait la manche pour tenter de subvenir à ses besoins.

Jusqu'au jour ou trois étudiants à la fac décident d'organiser un "boeuf" (concert improvisé) à ses côtés. Les passants étonnés de ce spectacle assiste de plus en plus nombreux. Ce qui permettra au sans-abris de récolter plus de sous qu'à l'accoutumé. Vidéo étonnante, émouvante, une belle leçon de vie qui sensibilise sur la situation des plus démunis. Regardez...