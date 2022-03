Centre-Manche : deux incendies dans des maisons inhabitées

Les pompiers ont été appelés une première fois à 17h35 hier, mercredi 30 juillet, entre Coutances et Saint-Lô, à hauteur de la carrière du fût, près de Cametours. Un incendie s'était déclaré au sein d'une habitation isolée et désaffectée. Il a fallu deux heures aux pompiers pour circonscrire le feu. Aucun blessé n'est à déplorer.

Quelques heures plus tard, et à une dizaine de kilomètres de là, même scénario ... Un incendie s'est déclaré dans une maison désaffectée vers 21h à Montreuil-sur-Lozon. Elle était intégralement embrasée à l'arrivée des secours et a été entièrement détruite. Plus d'une vingtaine d'hommes ont été mobilisés sur le sinistre.

L'origine de ces incendies est inconnue pour l'heure.