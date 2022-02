La cause est simple, les fondations ont été abimées au cours de travaux de rénovation du chauffage. La conséquence est encore plus simple puisque sans tribune, l'USA ne pourra pas jouer ses matchs de championnat à Fenouillère... Les choses sont désormais très claires, il ne reste plus qu'un mois pour effectuer les travaux avant le premier match à domicile de l'équipe du président Guérin.

