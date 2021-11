Les effets de la météo c'est pas du cinéma !

(Relaxnews) - Les conditions météorologiques sont un élément majeur dans la motivation des Français pour se rendre au cinéma, d'après une étude conjointe de Médiamétrie et Climpact publiée mardi 21 septembre. Le climat peut influer en moyenne jusqu'à 30% sur les variations de fréquentation des salles obscures.

La pluie, l'ensoleillement et les variations de température apparaissent comme les trois événements météorologiques les plus déterminants pour encourager ou non les spectateurs à se rendre en salles. L'offre de films reste malgré tout primordiale.

L'impact du climat diffère en fonction des régions. La région lyonnaise apparaît comme celle où les habitants sont plus enclins à réguler leur désir de cinéma en fonction des conditions extérieures. "Près de 10% des entrées sont imputées au temps en moyenne", selon l'étude.

Parmi l'échantillon étudié, la ville côtière de Vannes (Morbihan) a connu des variations de fréquentation cinématographique allant jusqu'à 55%. A Paris, la variation maximale atteint 25%. Médiamétrie et Climpact notent toutefois que les habitants de Nice (Alpes-Maritime), Marseille (Bouches-du-Rhône), Strasbourg (Bas-Rhin) ou Lille (Nord) sont moins influencés par la météo.

La présence du soleil écarte logiquement les cinéphiles des salles obscures. La température arrive en deuxième position, notamment à Lyon, Marseille et Nice où la climatisation des salles de cinéma fait figure d'échappatoire au froid. La pluie en revanche n'apparaît pas comme un facteur déterminant hormis en Alsace.

Médiamétrie et Climpact ont analysé la fréquentation des cinémas français de janvier 2007 à juin 2010, par rapport aux données climatiques (ensoleillement, pluie, températures) disponibles sur la période.