Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

ANIMATIONS

Jumièges en 3D :

Depuis 2012, l’abbaye de Jumièges propose la visite de son site en mode numérique. Via une application et une tablette que l’on peut louer, les visiteurs se baladent dans les ruines de l’abbaye romane, construite au VIIe siècle, et peuvent découvrir ce à quoi elle ressemblait il y a 1000 ans, lorsqu’elle était flambant neuve.

“Nous avons quatre points fixes où le visiteur peut se placer. De là, il peut orienter sa tablette vers les ruines actuelles et remonter le temps pour voir à quoi ressemblait l’abbaye. Il peut ainsi faire des allers-retours entre passé et présent”, détaille la guide Caroline Bride. De l’église Notre-Dame à l’église Saint-Pierre en passant par le cloître et la grande terrasse, nous pouvons replonger dans l’Histoire. Des sons, vidéos, textes et jeux enrichissent la balade. Et pour ne rien gâcher, l’application est gratuite si l’on possède un smartphone ou une tablette !

Pratique : Rue Guillaume le Conquérant à Jumièges.

Démonstrations de fauconneries à Clères

Dresseur régulièrement sollicité pour le cinéma et propriétaire d’un parc animalier de 180 animaux dans le pays de Bray, Guillaume Roche présente actuellement des espèces méconnues au parc de Clères. Ses interventions de sensibilisation et d’éducation sont toujours plébiscitées. “Je présente pour cette démonstration en vol libre six oiseaux : chouettes, buses, caracara et aigles. Certains d’entre eux sont nocturnes. Tous mes oiseaux ont été affetés (dressés) par mes soins dès le plus jeune âge et sont tous nés en captivité, explique ce passionné. Les jeunes enfants sont souvent émerveillés de voir ces oiseaux en vol si près d’eux mais pour beaucoup de spectateurs, les superstitions sont tenaces”, regrette Guillaume Roche.”Ces oiseaux ne portent pas malheur. Ces préjugés persistent surtout car ces bêtes sont méconnues. Ma mission est de faire tomber ces préjugés, de révéler la magnificence de leur vol, leurs mœurs, les soins nécessaires et les méthodes de travail”.

Pratique : Dimanche 13 juillet à 15h. Parc de Clères. Tarifs 0/5/7€. Tél. 02 35 33 23 08.

Le jardin des oiseaux à Petit-Quevilly



Inauguré en 2013, ce parc animalier municipal accueille 200 espèces d’animaux : poules, perruches, canards et poneys et des aires de jeux.

Pratique : Mercredi et week-end de 14 h à 18 h. Parc des chartreux à Petit-Quevilly. Gratuit. Tél. 02 35 63 75

Rouen sur mer revient pour la 6e édition consécutive !

Les animations sont toujours plus nombreuses sur les quais bas rive gauche, entre l’initiation aux rollers, la pétanque ou encore le beach soccer.Des milliers de m2 de sable ont été déplacés pour l’occasion .

Pratique : Du samedi 12 juillet au 17 août, sur les quais bas rive gauche à Ruen. Gratuit.

EXPOSITIONS

La maison au peigne fin au H2o

C’est avec pour support un passeport de bestiologue que le visiteur est invité à parcourir les étapes scénarisées de cette exposition dédiées aux bestioles peuplant nos maisons. Punaises des lits, acariens, drosophiles, vers de farine et autres réjouissances grouillantes ou rampantes, n’auront plus de secret pour vous. Dans un salon, vous decouvrez des photos de famille, puis vous rencontrez des acariens affamés vautrés sur un lit, des champignons proliférant dans un frigo et une colonie de fourmi surprises dans leurs activités quotidiennes. Comme toujours à h2o, le jeu est un véritable vecteur de pédagogie. On peut donc chasser les mouches sur un tableau interactif, mesurer ses réactions épidermiques en regardant des photos de bestioles ou s’orienter par son odorat comme les fourmis dans un labyrinte.

Pratique : Jusqu’au 14 septembre. du lundi au dimanche de 13 h 30 à 17 h 30. h2o à Rouen. Tarifs 0 à 3 €. Tél. 02 35 529 529

Quand les GI logeaient en France

Inspiré par les collections du FRAC Basse-normandie, Jordi Colomer propose une exposition en forme de cadavre exquis au milieu de laquelle trône sa vidéo baptisée La soupe américaine. Par ce film ayant pour sujet les UK 100 - ces logements d'urgence américains construits en périphérie des villes martyres après la Seconde Guerre mondiale - il propose pour mieux comprendre ces architectures d'en étudier ses habitants. C'est suite à la découverte d'une cité de UK100 à Pont-Audemer, encore en état en 2013, que Jordi Colomer prend la décision de mettre en scène ses habitants dans une vidéo décalée. Entre fictions et réalité, c'est l'Histoire elle-même qu'il interroge en faisant interférer les histoires individuelles et la conscience collective. Prenant pour support ces UK100, il met à jour les réminiscences de la guerre et ses résonances actuelles.

Pratique : Jusqu'au 19 juillet. Galerie photo du pôle image. Gratuit. tél 02 35 89 36 96

Wildlife photographer

Depuis 2008, le Muséum de Rouen accueille durant les mois d’été cette exposition photo issue d’un concours organisé par le Muséum d’histoire naturelle de Londres. Les lauréats de ce concours international, photographes professionnels, abordent des thématiques aussi diverses que le portrait animalier, les comportements d’oiseaux, de mammifères ou d’animaux à sang froid saisis sur le vif, les grands espaces ou les mondes sous marins. En résulte des œuvres suprenantes aux cadrages audacieux, des animaux sauvages figés dans des attitudes cocasses ou inattendues et des couleurs qui nous semblent presque irréelles. Pourtant, aucune de ces photographies, numériques ou argentiques, ne sont retouchées : c’est là un des gages de qualité de ce concours de renommée.

Pratique : Jusqu’au 31 août, du mardi au dimanche 14 h-17h 30. Muséum d’histoire naturelle à Rouen. Tarifs 0 à 3,5 €. Tél. 02 35 71 41 50

VISITES & PROMENADES

Rouen à pied

Redécouvrez le village de la Bouille à travers le regard et les oeuvres du peintre Henry Vignet.

Pratique : Vendredi 11 juillet, à toute heure. Gratuit. Tél : 02 35 18 01 48.



Tout le monde connaît l’histoire de Jeanne d’Arc. Mais au-delà de l’icône, que se cache-t-il ? L’Office de Tourisme vous emmène sur les pas de Jeanne d’Arc, entre la cathédrale et la place du Vieux-Marché.

Pratique : Vendredi 11 juillet, à 18 h, rendez-vous devant l’Office de tourisme. Tarifs : entre 4,50 € et 6,50 €. Réservations au 02 32 08 32 40.



Visite guidée de la Bouille, village typique de Seine-Maritime, situé près de Grand-Couronne. Une visite vous rappellera que les Vikings ont laissé leur empreinte à La Bouille.

Pratique : Samedi 12 juillet, à 15 h, rendez-vous au parking du Bac. Gratuit.



Visite guidée classique de Rouen, la ville aux cent clochers, son palais de justice, ses icônes, son histoire...

Pratique : Samedi 12 juillet, entre 15 h et 17 h, rendez-vous devant l’Office de tourisme. Tarifs : Entre 4,5 € et 6,5 €. Réservations au 02 32 08 32 40.



L’Office de tourisme vous emmène le temps d’une visite guidée de Rouen et ses trésors, du Moyen-Âge au XXe siècle. Utile pour découvrir ou redécouvrir les grands monuments de Rouen.

Pratique : Lundi 14 juillet, rendez-vous devant l’Office de Tourisme. Renseignements et réservations au 02 32 08 32 40. Entre 4,5 € et 6,5 €.

Découvrez les métiers qui ont fleuri le long de la rivière Robec au long des siècles. Une conteuse et un conférencier animeront la visite guidée le long de cette rivière et la rendront à la fois ludique et instructive.

Pratique : Dimanche 13 juillet, rendez-vous à 15 h devant la fontaine Saint-Maclou à Rouen. Tarifs : entre 4,5 et 6,5 €. Renseignements au 02 35 52 68 10.

Rouen en bateau

Embarquez à bord du Lutèce pour une croisière longue de 2 h pour découvrir la ville sous une autre facette..

Pratique : Samedi 12 juillet, croisière à bord du Lutèce. Rendez-vous à 14 h 30 surle quai Ferdinand de Lessepts, entre le Hangar 10 et l’embarcadère Jehan Ango. Entre 9 et 12 €. Réservations au 02 32 08 36 59.

Montez à bord de la vedette Cavalier de la Salle II pour une visite guidée au fil de la Seine. Vous pourrez découvrir l’histoire du port et son évolution, partager un temps d’échange avec les marins et découvrir quelle est la vie de ces travailleurs sur l’eau. Vedette difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pratique : Samedi 12 juillet, à 14 h 30, rendez-vous à l’embarcadère Jehan Ango. Entre 7 et 10 €. réservations obligatoires au 02 32 08 32 40.



Un petit déjeuner sur la Seine ? En voilà une bonne idée. Alors prenez rendez-vous pour monter à bord du bateau l’Escapade, entièrement rénové et vitré. Un repas gastronomique à savourer dans une ambiance musicale Comtpez quelques dizaines d’euros pour le repas.

Pratique : Dimanche 13 juillet, rendez-vous à 12 h à l’embarcadère situé sur le quai Ferdinand de Lesseps. Réservations obligatoires sur 02 32 08 32 40.











CONCERTS & SPECTACLES

Concert de la fête nationale

Deux jours avant le 14 juillet, le concert de la fête nationale est donné à Sotteville-lès-Rouen sur la place de l’Hôtel de Ville. 30 jeunes musiciens égayeront cette soirée dédiée à la fête. Un feu d’artifice et un bal populaire suivront dans la foulée du concert.

Pratique : Samedi 12 juillet, à partir de 21 h 30, place de l’Hôtel de Ville à Sotteville-lès-Rouen. Gratuit.

Son et lumière au Valasse

A partir de la légende d’une jeune druidesse, vous êtes invités à revisiter l’histoire de la Normandie à travers des destins de femmes hors normes.

Pratique : Vendredi 11 et samedi 12 juillet à 22 h 30. Abbaye du Valasse. Tarifs 10/14 €. www.equinandra.fr

Un dîner feu d’artifice sur la Seine

Pour célébrer le 14 juillet et bénéficier d’une vue imprenable sur le feu d’artifice, larguez les amarres et engagez-vous pour un dîner croisière sur l’Escapade.

Pratique : Lundi 14 juillet à 20 h 15. Quai Ferdinand de Lesseps. Tarifs 89/99 €. Tél. 02 32 08 32 40

THEATRE

Le cadre du festival "Un soir à l’aître"

La pièce du Cabaret Boucher sera jouée par la compagnie du Safran Collectif Cabaret. Les comédiens retraceront l’histoire de la rencontre entre une femme qui aime manger et un boucher. Une rencontre sur fond de viande rouge. La pièce sera jouée jusqu’au 16 juillet compris à la même heure.

Pratique : Vendredi 11 juillet, à 21 h à l’aître Saint-Maclou, rue Martainville. Tarifs : de 7 à 12 €. Réservations au 02 32 08 13 90.







Darnétal se raconte

Grâce à la participation de ses habitants, Darnétal révèle sa vie quotidienne à l'époque de la première guerre dans une succession de scénettes instructives

Pratique : Vendredi 11 et samedi 12 juillet à 21h30.Le jardin des couleurs à Darnétal. Gratuit. Tél. 02 32 12 31 31

FOIRES A TOUT

Foire à tout avec une centaine d’exposants à Rouen. Le prix du mètre linéaire est à 4 €.

Pratique : Dimanche 13 et lundi 14 juillet, de 6 h à 18 h, parking d’Intermarché, rue de Constantine.

Grande brocante, vide-greniers et marché aux puces à Canteleu. 100 exposants au maximum.

Pratique : Dimanche 13 juillet, de 6 h à 18 h, rue Georges Ledru sur le parking d’Intermarché à Canteleu. 4 € le mètre linéaire.



Vide-greniers et marché aux puces à Duclair. 2 € le mètre linéaire.

Pratique : Dimanche 13 juillet, de 6 h à 18 h 30, au stade Maurice Châtel à Duclair.



L’association du Mont Vitot organise une grande brocante à Eu, le long du collège Louis Philippe.

Pratique : Lundi 14 juillet, de 9 h à 18 h, rue Guy de Maupassant à Eu. Renseignements sur le site de l’association.



Grande brocante et marché aux puces sur le terrain de football de Butot-Vénesville, près de Dieppe. Emplacement gratuit pour les brocanteurs. Buvette et animations sur place.

Pratique : Lundi 14 juillet, de 8 h à 18 h à Butot-Vénesville.



Foire à tout à Saint-Laurent-en-Caux, près de Doudeville. Près de 140 exposants sont attendus. 2 € le m2 linéaire. Réservation possibles pour les particuliers jusqu’au 13 juillet inclus.

Pratique : Lundi 14 juillet, de 6 h à 18 h, à Saint-Laurent-en-Caux.