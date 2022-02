Le savoir-faire de Beauregard en matière de déchets

Piétinées par près de 80 000 personnes pendant quatre jours, les pelouses du parc étaient vierges de tout déchet. Ou presque. Pendant toute la durée du plus grand festival musical du Calvados, 35 personnes se sont concentrées sur l’entretien du site, sous la houlette de Jean-Luc Romain, bénévole et responsable “collecte déchets” au sein de l’agglomération Caen la mer. “La seule manière de garder le site propre, c’est d’agir après chaque soirée”, avance-t-il.

Le gros est nettoyé dans l’obscurité sitôt le dernier concert terminé. Le reste est ramassé au petit matin, aussi bien sur la prairie que sur les stands. “Nous disposons de 70 bacs à poubelles, de manière à pouvoir organiser des rotations en permanence afin qu’elles ne soient jamais pleines.”

Au total, se sont près de 18 tonnes de déchets qui ont été récupérées, dont une tonne et demi de cartons et plastiques, et trois tonnes et demi de verre qui seront revendus. Près de 60 kg de bouchons ont également été collectés.