La fin de la tapisserie de Bayeux enfin reconstituée

Pour célébrer et rappeler les origines normandes d'Aurigny, sur une idée de Kate Russell, des dessins de Pauline Black et un texte de Robin Whicker, 416 îliens bénévoles ont brodé une fin à la Tapisserie de Bayeux. Sur 3 mètres de long, ils ont raconté les événements survenus en Angleterre entre le 14 octobre et le 26 décembre 1066.

La tapisserie de Bayeux n'est pas complète. Il lui manquait jusque là une fin, si tant est qu'elle ait bien existé un jour. La question ne fait pas l'unanimité chez les historiens. Entretien avec Sylvette Lemagnen, conservateur de la tapisserie de Bayeux.