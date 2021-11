Mvuemba : "à nous de pratiquer notre football"

Lorient a la particularité de jouer cette année sur synthétique. Après deux matchs officiels joués dessus, trouvez-vous ce terrain compliqué à pratiquer ?

Lorient a rencontré des difficultés depuis le début de la saison à domicile. Avec ce match contre Caen, est-ce l'occasion de prendre facilement trois points ?

"A nous de faire le jeu"

Vous vous attendez à quoi face à Caen, un bloc équipe qui évolue en contre ou à une équipe entreprenante ?

En tant que Bas-Normand d'origine, quelle est votre vision du Stade Malherbe ?

Des trois promus, pensez-vous que Malherbe est l'équipe la plus forte ?

Bonne nouvelle pour vous, Yohan Mollo sera absent. Est-ce que vous surveillerez tout particulièrement Youssef El-Arabi qui réalise un bon début de saison ?

Compliqué, ce n'est pas le mot. C'est une adaptation qu'il faut avoir surtout, parce que ce n'est pas de l'herbe. C'est surtout au niveau des appuis que c'est différent. C'est dans ce domaine là où il faut s'adapter.Aucun match n'est facile. Qu'on ait eu du mal à domicile, je ne pense pas. Nous n'avons perdu qu'un match et avons battu Lyon. Il n'y a pas le feu. Maintenant il faut gagner ce match.En tout honnêteté, je ne connais pas trop l'équipe de Caen. Mais finalement, peu importe leur manière de jouer. Comme on joue à domicile, c'est à nous de pratiquer notre football. Nous devons faire ce qu'on sait faire.C'est un club qui vient de rejoindre la Ligue 1. Même si je suis originaire d'Alençon, je ne connais pas trop le Stade Malherbe. C'est un club plein de bons joueurs, qui a fait de bons résultats et il nous faudra donc être vigilants.Nous n'avons pas joué Caen encore, donc c'est difficile de se prononcer. Face à Brest le week-end dernier, on a eu de grosses difficultés. Nous n'avons joué que cinq matchs, alors il faut attendre un peu avant de tirer des conclusions. Une chose est sure, les résultats apporteront la réponse.Non. Comme je vous ai dit, nous évoluons à domicile. Nous jouerons notre jeu. Si, on arrive à bien mettre notre jeu en place, on mettra Caen en difficulté. Lorsque nous avons joué Lyon, on ne s'est pas focaliser sur un joueur. Donc on fera la même chose contre Caen et on essaiera de gagner ce match, c'est le plus important.