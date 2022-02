L'incroyable coïncidence de cet automobiliste qui s'est fait voler sa voiture lundi 23 juin sur Alençon.



Il l'a croisé par hasard, le lendemain, avec 3 individus à bord : 3 jeunes Ornais et Mayennais de 17 à 19 ans qui, poursuivis par les policiers alençonnais, ont abandonné le véhicule et ont pris la fuite à pied à Arçonnay, avant d'être appréhendés par les gendarmes et placés en garde à vue.