Pétillant de melon



Pour 6 personnes



Préparation : 10 mn



Ingrédients :

1 gros melon mûr à point (600 à 800 g)

250 g de framboises

100 g de sucre en poudre

1 citron

1 bouteille de Vouvray pétillant bien frappé

4 feuilles de menthe

fraîche



Ouvrir le melon, le débarrasser de ses graines et de ses fibres intérieures et prélever toute sa pulpe.

Rouler les framboises sur un linge humide.

Laver et sécher les feuilles de menthe.

Mettre la pulpe du melon, les framboises, le sucre et le jus du citron dans le robot et réduire en coulis.

Filtrer dans une carafe, puis répartir dans des verres tulipes.

Verser le Vouvray pétillant bien frappé par-dessus.

Décorer chaque verre d’une feuille de menthe fraîche.

Déguster aussitôt.