76540. Contournement Est : Saint-Etienne-du-Rouvray mène l'opposition

Après l'opposition des habitants, voici celle des municipalités. Et Saint-Etienne-du-Rouvray mène la danse avec un magazine de 12 pages militant contre la réalisation d'un contournement Est. La municipalité regrette dans un édito que le "tracé référentiel du contournement n'a jamais été discuté avec les populations, il n'en a jamais été question lors du débat public mené en 2005" et déplore qu'il "n'est plus question a priori de se prononcer sur l'opportunité de ce contournement mais simplement de recevoir des informations."

Tout au long des 12 pages, les rédacteurs démentent les propos de l'Etat et font valoir leur vérité.

Des réunions publiques sont menées depuis un petit mois avec les habitants dans les différentes villes impactées par le Contournement. A chaque fois, les discussions sont houleuses. Pour autant, le projet de contournement Est de Rouen, qui doit détourner les camions du centre-ville, devrait voir le jour à l'horizon 2024.