Le film du jour : the two faces of January

Le film du jour va vous donner des envies de vacances ! Direction la Grèce et la Crête où l'on voit de magnifiques décors. Il n'y a pas à dire, l'image est très intéressante dans ce film qui réunit 3 talents du cinéma : Viggo Mortensen, l'inoubliable Aragorn du seigneur des anneaux, Kirsten Dust la Mary-Jane des spiderman des années 2000 et Oscar Issac, étoile montante d'Hollywood.





C'est un thriller pur et dur. Un couple de nantis en vacances, un expatrié arnaqueur et guide. Tout était fait pour qu'ils se rencontrent mais personne n'imaginait à quel point ils seraient liés. La vie peut basculer très vite.



Les acteurs sont bons, les paysages magnifiques malheureusement il manque un peu de suspense au film. Une fois l'intrigue plantée, la cavale est plutôt morne. La musique du film est pleine de tension mais ce qu'on voit à l'écran est beaucoup plus plat, certains scènes sont trop longues. Il n'empêche que « two faces of january » pourra séduire par son côté rétro, par la tension entre le trio principal.

Dommage que le scénario soit cousu de fil blanc et avec quelques incohérences.



The two faces of January, un thriller qui nous transporte bien dans son époque , les années 60, mais qui ne nous tiendra pas en haleine par un gros manque de suspense. C'est en ce moment au cinéma.