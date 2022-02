76540. La parade assourdissante des ambulanciers en colère à Rouen

Le défilé des ambulanciers en colère a débuté au sud de la Métropole avant de se diriger et se rassembler devant la préfecture, au son des sirènes hurlantes des véhicules.

La Chambre Nationale des Services d'Ambulances (CNSA) regrette que le projet de la ministre n'aborde aucun des problèmes pointés par le CNSA. Le projet prévoyant des temps d'hospitalisation restreints et une incitation aux soins aléatoires, le CNSA s'attendait à une augmentation du parc de véhicules. En vain. Les ambulanciers demandaient également une revalorisation de leurs tarifs et une TVA à 2,1 %.

Marisol Touraine devait faire face à des frais de transports sanitaires de plus en plus importants (3,5 milliards d'euros en 2010) et n'a pas donc voulu répondre aux exigences des ambulanciers.