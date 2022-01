Indochine va publier une édition limitée et collector de leur album Black City Parade

Le BLACK CITY TOUR se termine après plus de 40 zéniths à guichets fermés. Final en apothéose en perspective au Stade de France les 27 (complet) et 28 juin prochain ! A cette occasion, une nouvelle édition de l’album double disque de platine « Black City Parade » sortira le 23 Juin en Digipack Limitée & Box Collector incluant l’intégralité des contenus « Black City Parade » sorti en février 2013 ainsi que 2 titres live inédits. Voici la Tracklist :

CD1 – Black City Parade

CD2 – Black City Remixes :

1. College Boy – Charlift remix

2. College Boy – Carbon Airways remix

3. College Boy – oLi dE SaT remix

4. Black City Parade – Parade mix by Nicola Sirkis

5. Black City Parade – True Shed and Jones by Shane Stoneback

6. Black City Parade – Disco Mix by oLi dE SaT

7. Black City Parade – Klink Clock remix

8. Belfast - The shadow mix by oLi dE SaT

9. Belfast - The Berlin mix by Nicola Sirkis

10. Traffic Girl - Pop mix by Nicola Sirkis



CD3 – Black City Live

1. College Boy live @ P12 (Inédit)

2. Black City Parade live @ P12 (Inédit)