Hommage : une rose créée pour la Rochambelle

Qui n’a pas vu ces grands panneaux d’affichage “20 000, et une rose”, jalonnant les rues de l’agglomération de Caen ces derniers jours ? 20 000, c’était le nombre d’inscrits à cette course féminine au profit de la lutte contre le cancer du sein. Mais cette rose ? Hé bien c’est qu’une espèce de rose a été spécialement créée cette année pour rendre hommage aux Rochambelles, ces infirmières volontaires lors de la Libération. La nouvelle fleur a été dévoilée le 14 juin et devrait être prochainement commercialisée.