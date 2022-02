Vos rendez-vous du samedi soir en Normandie

Tendance Ouest vous convie à Granville, place Fontaine Bedeau pour fêter l'été et la musique à partir de 19h00.

Plus de 50 artistes jouent pour vous en bord de mer, parmis les têtes d'affiche, Natacha St Pier, Ycare, les normands Nicom et Malo, les Djs David Vendetta, Julien Créance et Lee Mashup.

Retrouvez l'ensemble de la programmation dans la rubrique loisirs de tendanceouest.com.

Au cours de la soirée vous assisterez également à un grand feu d'artifice.

Dans vos clubs :

Vous fêtez la musique au Plan B aux Margottières.

A cette occasion, votre club s'associe à La Vista verde pour un marathon de la musique !

Jusqu'à 1h30, retrouvez DJ Cyril Sar en terrasse aux platines à Nogent Le Rotrou. La soirée continue jusqu'à 6h00.*Même thématique à l'Agrion à Ver avec un after fête de la musique avec entrée offerte toute la nuit.

Aux Planches à Deauville c'est Naomie K aux platines toute la soirée.

Enfin au Koncept à Lessay vous entrez dans la saison estivale gratuitement.