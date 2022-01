50147. Trafic de stupéfiants : des peines de prison ferme pour deux Manchois

Un an et six mois de prison ferme, verdict du tribunal correctionnel de Coutances qui jugeait vendredi 13 juin, en comparution immédiate, deux hommes, âgés de 23 et 24 ans impliqués dans un trafic de stupéfiants sur le secteur d’Agon-Coutainville, Bricqueville-sur-Mer et Saint-Lô depuis sept mois. Un trafic de cannabis et de cocaïne démantelé le 10 juin dernier.

Le plus jeune des prévenus a reconnu avoir fait 90 trajets jusqu'à Caen pour s'approvisionner en stupéfiants.

Le prévenu âgé de 24 ans, qui compte neuf mentions sur son casier judiciaire a été condamné à 2 ans de prison dont 1 an avec sursis et de mise à l'épreuve. Le second, est condamné à 18 mois de prison dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve.

Le duo a été incarcéré à l'issue de l'audience.