JS Cherbourg : abonnez-vous à la Pro D2 !

Comme pour la saison qui s'achève, il sera possible de s'abonner aux matches de la JS Cherbourg pour la saison 2014-2015, la première en Pro D2 !



Du 10 au 23 juin, les titulaires d'un abonnement 2013-2014 sont prioritaires sur leur siège. Les abonnements non renouvellés le 23 juin 2014 seront remis à la vente.



Montée oblige, le tarif a quelque peu évolué :



- Tribune Cherbourg-Octeville (Est - Sièges numérotés)



rang ABCDE de 25 à 56 (tarif normal à 10€/match) : abonnement 120 euros pour la saison (13 matchs)



rang ABCDE de 1 à 24 et de 57 à 79 (tarif normal à 7€/match) : abonnement 84 euros pour la saison (13 matchs)



- Tribune Basse-Normandie (Gradins) (tarif normal 6€/match)

Les titulaires d'un abonnement gradin sont prioritaires pour le choix de leur emplacement en fonction de la nouvelle numérotation : abonnement 72 euros pour la saison



- Passerelle debout (tarif normal 5€/match) : abonnement 60 euros pour la saison.



Le renouvellement s'effectue au secrétairat du club, port Chantereyne, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h. Renseignements : 02.3301.03.28 et www.jscherbourg.fr