C'est déjà l'heure de réagir pour Malherbe

Le club bas-normand comptait profiter de la trêve internationale pour voir son infirmerie se vider. C'est raté. Si les défenseurs Branko Lazarevic ou Pablo Barzola ont retrouvé les terrains, c'est le secteur offensif qui est à son tour touché par les pépins physiques. Parti en sélection nationale espoirs, Yohan Mollo n'a même pas pu jouer la moindre minute avec les Bleuets à cause d'une contracture à la cuisse, pendant que Romain Hamouma se blessait contre Angers, samedi 4 septembre à Coutances en amical.



Effectif très restreint



Le meneur de jeu Benjamin Nivet qui se remet d'une fracture à l'orteil et l'attaquant Sambou Yatabaré suspendu après son carton rouge reçu contre Brest, ne seront pas non plus du déplacement. Franck Dumas sera donc privé de nombreux atouts offensifs alors que les Malherbistes sortent d'une prestation convaincante contre Angers (3-0). Cette rencontre a surtout permis à certains apprentis footballeurs de la réserve de faire valoir leur talent dans le monde professionnel, à l'image de Thibault Moulin, 20 ans et auteur de deux buts contre les Angevins. Une bonne nouvelle à l'heure où Franck Dumas ne sait toujours pas s'il pourra compter sur 18 joueurs professionnels à Auxerre.





















