Les architectes ouvrent leurs portes

“Ces portes ouvertes sont l’occasion de faire connaître la diversité de nos interventions”, explique Joël Soury, président du conseil de l’Ordre des architectes en Haute-Normandie.



Un métier méconnu

Bien que l’architecture fasse partie de notre quotidien, le métier est mal connu. “L’architecte apparaît comme un luxe, déplore Emmanuelle Féret, secrétaire générale, alors que notre intervention permet de faire des économies sur le long terme”.

En effet, en France la loi ne rend obligatoire le recours à un architecte que pour un permis de construire de plus de 170m2. Les grandes maisons en somme, d’où cette idée que l’architecte est réservé aux plus aisés. “Nous intervenons sur tous types de constructions, nous sommes le lien entre le client et les autres intervenants”, précise Joël Soury.

Durant ces deux jours, amateurs et néophytes pourront venir discuter avec les architectes, se renseigner pour un projet personnel ou tout simplement découvrir un métier. Une agence éphémère sera également installée dans les locaux de l'Ordre.

Pratique. Plus d’informations www.portesouvertes.architectes.org