Cour Saint-Charles à Caen : 29 nouveaux logements dans les anciennes cellules

Construite en 1865, la Cour Saint-Charles accueillait en son temps les patients les plus dangereux de l’hôpital psychiatrique, aujourd’hui devenu l’Etablissement public de santé mentale (EPSM). Abandonné pendant plusieurs décennies, il accueillera à la mi-juin ses premiers locataires, après un chantier de réhabilitation hors-norme. “Le défi, c’était d’adapter un bâtiment de la fin du XIXe aux standards de confort actuel”, explique Frédéric Alves, président d’Investir Immobilier. Autre contrainte prise en compte: le respect des normes d’accessibilité et de performances énergétiques.



Une restauration à 1,8 millions d’euros

Le pari semble plutôt réussi. De cet ensemble au style néo-gothique, dont la cour, la façade et la toiture sont inscrites aux monuments historiques, restent maintenant 29 logements, du T1 au T4, offrant des habitations de 26 à 92m2. Le bailleur social La Caennaise a acquis le site par démembrement de propriété, pour un total d’1,8 million d’euros. “Nous en avons l’usufruit pendant quinze ans”, précise Dominique Liaigre, directrice générale. Rompue à la réhabilitation du patrimoine local (ndlr : ce même bailleur est à l’origine des rénovations de la place du Canada), La Caennaise a à coeur “d’intégrer du logement social dans un secteur tout à fait privilégié. La mixité dans le centre-ville, c’est notre objectif”.



Des logements encore disponibles

Les nouveaux occupants des lieux seront éligibles au Prêt locatif social (PLS). “Leurs loyers oscilleront entre 250€ et 850€. Tous les logements ne sont pas encore loués”, poursuit-elle. Les habitants bénéficieront d’une cour intérieure commune avec au centre, un kiosque d’origine, lui aussi “réhabilité sur place”, précise Frédéric Alves. Les Caennais, curieux, pourront également profiter de la beauté du site grâce à un axe ouvert à tous, qui reliera la place Villers à la rue Saint-Ouen. “Il sera fermé à la circulation, avec un système de plots rétractables, permettant aux cycles et au piéton de se balader librement”. Bref, un écrin dont l’âme, si particulière, semble avoir été préservée.



Pratique. Pour constituer un dossier de location, La Caennaise. Tél. 02 31 46 82 21 (Nathalie Dubois)