La Coupe de France de longboard SUP et tandem les 7 et 8 juin à Siouville

Samedi 7 et dimanche 8 juin le Cotentin Surf Club accueille les riders de toute la France sur la plage de Siouville pour une compétition nationale ou s'affronteront dans la joie et la bonne humeur, le Stand Up Paddle, le longboard et le tandem.

Pour participer à la compétition vous devez posséder une licence compétition ou éducateur et payer le droit d’inscription. La procédure s'effectue depuis le site internet de la FFS avant le jeudi 5 juin. Comptez 30€ pour le Longboard, 30€ par couple pour le surf tandem et 30€ pour le Stand Up Paddle. Si vous choisissez 2 disciplines vous débourserez 50€ et 70€ si vous choisissez aussi le « Challenge WATERMAN ».

Prize money : 1750€

Le programme des animations :

- Des initiations au wake ski, Kayak de mer et pirogue.

- Des expos photos, une buvette et des jeux pour les enfants.

- Un apéro mix électro samedi entre 18h et 21h00.

Comment être hébergé ?

Vous pouvez accéder à un hébergement collectif contre 12,50 € la nuit et 4€ avec le petit déjeuner inclus (réservation conseillée au plus vite).

Pour joindre le CSC :

06 81 33 57 07 / cotentinsurfclub@orange.fr