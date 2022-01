En plein centre-ville de Caen, trois personnes désincarcérées

Les trois blessés, un homme et deux femmes, se trouvaient dans la même voiture. Pour une raison que l'enquête devra déterminer, leur véhicule et un autre se sont percutés au carrefour de la rue Saint-Jean et de la rue du Havre, en plein coeur de Caen. Les pompiers ont été obligés de procéder à la désincarcération des victimes.

Le conducteur de la seconde voiture est indemne.

Le temps pour les secours d'intervenir, la circulation rue Saint-Jean a été coupée aux véhicules légers et alternée pour les bus.