Son 1 : Le SM Caen est en pleine période de recrutement. Retrouvez l'analyse de Boris HELLEU notre invité du soir et l'interview de Jean-François Fortin le président malherbiste

Tendance Foot : Les montées/descentes en direct ! Impossible de lire le son.

Son 2 : Avranches en National la saison prochaine, Cherbourg, St-Lô, Caen B et Granville en CFA2, Hérouville en DH...

Son 3 : DH, le sacre de Granville et surtout la descente de la réserve de l'AS Cherbourg, abattue à la 88e minute par Sébastien Mazure et le RSG Courseulles. Retrouvez l'interview en direct de Florent Sauvey, entraîneur de l'ASC "B".

Son 4 : DSR, Tourlaville qui monte en compagnie des PTT Caen et Carentan qui arrache le point du maintien à St-Lô "B". Réécoutez les interviews de Yohann Cassany le capitaine Tourlavillais et de Stéphane Chaillou l'entraîneur carentanais.

Son 5 : DHR, Granville "B", Bourguébus et AG Caen qui montent, les réserves de Deauville et Argentan qui descendent, tout comme Bessin Nord, St-Hilaire et Valognes. La question reste en suspens entre Ste-Croix St-Lô et Villedieu... Cédric Leblond entraîneur de Ste-Croix était en plateau pour nous dévoiler que sa formation, bien que maintenue sur le terrain, n'est pas certaine de demeurer à ce niveau.

Son 6 : Le récapitulatif des montées et descentes de DH, DSR et DHR ainsi que les promus de PH

Son 7 : Les compétitions terminées chez les seniors, l'été apporte son lot de tournois, nous sommes allés observer la préparation de deux d'entre eux, le Jean-Michel-Chevassu de Tourlaville avec Samuel Lelandais et le Tournoi International de la Liberté à Courseulles