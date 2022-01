76575. Tribunal : ivre, elle tabasse sa voisine à Saint-Etienne-du-Rouvray

Cette femme de 42 ans, qui navigue de cures de désintoxication et de sevrage en hôpital psychiatrique, a été condamnée par le tribunal pour des faits remontant au 21 mai dernier. Cette nuit-là, totalement ivre, elle se fait interpeller par les policiers qui veulent l'amener à l'hôpital puis en cellule de dégrisement. La prévenue ne se laisse pas faire, tente de lancer des coups de pied à la policière qui conduit le véhicule qui l'emmène à l'hôpital. Elle essaye même de mordre un autre agent de police. Le lendemain, en liberté, elle se retrouve au coeur d'une altercation avec sa voisine, qu'elle accuse de vols répétés. Elle finit par prendre une bouteille et par la tabasser. La victime s'en sort avec le visage tuméfié et plusieurs point de suture.

Appelée à la barre, la prévenue parle de "l'alcool, qui la rend méchante" et de la nécessité de retourner en cure. Cette titulaire de maîtrise de chimie n'a qu'une mention au casier judiciaire, remontant en 2002. Le tribunal juge les faits trop graves pour en rester là. Il la condamne à 1 an de prison dont 5 mois ferme avec un sursis et une mise à l'épreuve de deux ans. La coupable sera maintenue en détention en attendant l'exécution de sa peine.