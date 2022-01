Fin de la grève à la Communauté Urbaine de Cherbourg

Après trois jours de grève et une réunion de deux heures, la direction de la Communauté urbaine de Cherbourg et les syndicats des agents sont parvenus à un accord. Les représentants syndicaux ont rencontré ce vendredi le président de la CUC, ainsi que le vice-président chargé des ressources humaines et le directeur général des services.

"Nous avons obtenu un accord signé du président Benoît Arrivé avec des engagements pour l'année 2014, notamment sur une revalorisation du régime indemnitaire, notre principale revendication" indique Thierry Lacombe, de la CGT. Aucun pourcentage n'a été précisé. Les grévistes demandaient une revalorisation de 2%. "Mais cela laisse supposer qu'il y aura des choses positives à l'avenir."

De son côté, le président de la Communauté Urbaine indique dans un communiqué que plusieurs sujets seront à l'agenda social communautaire, pas seulement la revalorisation salariale mais aussi le renforcement des actions de formation, une amélioration des conditions de travail des agents, la modernisation et l’adaptation des équipements et le respect de l’ensemble des règles d’hygiène et de sécurité, la poursuite de l’effort de féminisation des effectifs, des réflexions sur le plan de promotion, etc.

Les représentants syndicaux mais aussi Benoît Arrivé ont remercié les grévistes pour leur sens des responsabilités, car aucun débordement n'est à déplorer. Le président a aussi un mot pour les habitants de la CUC, "qui ont fait preuve de patience et ont participé au maintien de la propreté de nos rues. Je leur présente mes excuses pour le désagrément occasionné et leur redis mon engagement envers eux pour un service public de qualité au bénéfice de chacun d’entre nous."