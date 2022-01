76540. Valorisation des déchets : Patrice Dupray réélu à la tête du SMEDAR

Patryce Dupray, les vice-présidents et les membres du bureau ont été élus pour six nouvelles années. Patrice Dupray a d'emblée donné le ton de ce nouveau mandat : il faudra "mener un travail efficace de recyclage, de valorisation énergétique et de compostage des déchets pour servir au mieux les intérêts des populations représentées." Parmi les dossiers à venir, ceux du renouvellement de la convention de gestion de L'Unité de Valorisation Energétique et de la nouvelle unité de compostage des déchets verts semblent être prioritaires.