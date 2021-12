SAmBA De La mUERTE dévoile son nouveau clip tourné à Caen

SAmBA De La mUERTE, véritable vivier de la scène régionale publient leur tout nouveau clip du titre "For My friends". Dans cette vidéo enregistrée dans les rues caennaises en pleine nuit, on y retrouve une ambiance apaisante et hypnotique embarqué par la folk du groupe. Ce souffle normand évoque également la chaleur estivale hispanisante, tout en flirtant avec une Pop-Folk électronique et éthérée, propice aux évasions printanières.

Par ailleurs, SAmBA De La mUERTE annonce la sortie "extended" de leur EP "4".