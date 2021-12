Saint-Lô Commerces fête les mamans du 17 au 24 mai

Cette année, pour la fête des mères, un cadeau d'une grande valeur attend le gagnant du jeu-concours : une bague en or blanc d'une valeur de 1090€ offerte par le bijoutier JC Surville. D'autres cadeaux sont à remporter : porte-clefs, bourse, orchidée. Vous pouvez tenter votre chance via les cartes de jeu à gratter remises par les commerçants participant à l'opération.



La tombola se déroule toute la semaine et le tirage au sort aura lieu le samedi 24 mai à 18h30 à la bijouterie Surville.



Le samedi 24 mai, une animation Yako Dance est organisée sur la place de la mairie à partir de 15h (15h à 17h). C'est Agnès, coach à l'Orange bleue qui vous fera danser sur le thème des années 80. C'est gratuit et des T-shirts seront offerts aux 300 premiers arrivés.

Ecoutez, Lucie Poussier, Manager de Centre-ville.