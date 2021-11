“Je dirige plus de 2 000 hommes”

Quel est le rôle du commandant de région ?

Mon rôle est notamment de fournir aux commandants de groupement, c'est-à-dire aux chefs des départements que sont le Calvados, la Manche et l'Orne, les moyens qui leur sont nécessaires dans l'exercice des missions qu'ils exercent en matière de sécurité publique : moyens humains, matériels, routiers, nautiques et financiers. Cela ne consiste pas seulement à déplacer des ressources et des qualifications d'un endroit à un autre, même si ce peut être le cas lorsqu'une délinquance se déplace. Je peux également être amené à fournir des moyens supplémentaires pour traiter des cas ponctuels d'augmentation très forte de la délinquance en un point donné.

Quels sont les secteurs géographiques qui nécessitent ces moyens supplémentaires ?

C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. C'est à la Préfecture de communiquer sur ce sujet.

Quel a été votre parcours avant d'arriver à Caen ?

Je me suis spécialisé dans les "systèmes d'information et de communication". Ma carrière s'est donc orientée dans ce domaine technique. J'ai passé un tiers de mon temps sur le terrain et deux tiers à la Direction générale des systèmes d'information et de communication, rattachée au ministère de l'Intérieur. Cette trajectoire est propre à la gendarmerie avec la diversité des métiers qu'elle propose et l'ascenseur social qu'elle offre.

Qu'est-ce qui vous fait choisir de servir dans la Gendarmerie ?

En ce qui me concerne, je n'ai ni militaire ni gendarme dans ma famille. Mon souci était de mener une activité tournée vers le public, vers mes concitoyens, tout en étant au service de l'Etat.

Que vous inspire cette région ?

Elle est très intéressante par le poids de l'Histoire. Et dans mes fonctions, c'est une région qui couvre toutes les activités de la Gendarmerie : la sécurité publique, l'encadrement d'événement très festifs comme la Foire de Lessay qui va se dérouler bientôt dans la Manche, des activités judiciaires comme dans toutes les régions... Et puis, nous devons gérer des cas particuliers comme à Flamanville et la Hague. La gendarmerie exerce une surveillance très pointue autour des installations nucléaires.

Il va aussi vous revenir de gérer la centralisation des services de gendarmerie dans une nouvelle caserne à Caen...

Le déménagement devrait s'opérer au printemps. La nouvelle caserne se situera sur le site Decaen, près de la polyclinique du Parc.





