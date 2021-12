Bonne table : le Cap’Tain, des hamburgers, des vrais !

Pour commencer, pourquoi ne pas se laisser tenter par une assiette à partager ? Au choix, onion rings, beignets de calamar, ailerons de poulet etc. De quoi éveiller vos papilles.

Burgers et frites maison

En plat, que des burgers à la carte. Steack haché façon bouchère, boudin noir, filet de poulet pané, fish and chips viendront garnir les pains ronds. J’opte pour la simplicité avec le Doudou, garni de steack haché, double bacon, oignons frits, fromage à raclette, salade, tomate, ketchup et mayonnaise.

Mon voisin tente l’originalité avec le Gwada (steack haché façon bouchère, fromage de chèvre, rosti, salade, tomate, miel, sauce barbecue). Au Cap’Tain, la cuisson de la viande est demandée et parfaitement respectée.

Le hamburger est bien garni, les frites maison sont légèrement épicées (un régal) et servies dans un petit panier. Le goût est là où on l’attendait, on déguste. “J’en reprendrai bien un”, s’exclame mon voisin. Finalement, nous nous contenterons d’un dessert : fondant au chocolat cœur caramel pour l’un, milk shake vanille pour l’autre. Ce qui est sûr, c’est que nous reviendrons car le Cap’Tain nous apparaît clairement comme l’un des meilleurs restaurants de hamburgers de Rouen.

Pratique. 14 rue de l’ancienne prison à Rouen. Tél. 02 78 71 40 26.