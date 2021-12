Playlist "Coupe du monde" : 10 titres pour s'envoler au Brésil de Pitbull à Anitta

La playlist du Mondial au Brésil:

01. Pitbull, Jennifer Lopez et Claudia Leitte, "We Are One (Ole Ola)"

La chanson de Pitbull, en collaboration avec Jennifer Lopez et la chanteuse brésilienne Claudia Leitte a été choisie par la Fifa (la fédération internationale de football) comme hymne officiel de la Coupe du monde 2014.

Lien vidéo : http://youtu.be/9W3sWiZ-iO8

02. Santana & Wyclef feat. Avicii & Alexandre Pires, "Dar Um Jeito (We Will Find A Way)"

Hymne de la Coupe du monde au Brésil, cette chanson interprétée par Santana et Wyclef Jean figure dans l'album officiel de la Fifa.

Lien vidéo : http://youtu.be/zlbUGfIn0Tw

03. Shakira, "La La La"

La chanteuse colombienne, déjà à l'honneur avec la "Waka Waka" la chanson officielle de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, sera au rendez-vous au Brésil.

Lien vidéo : http://youtu.be/ZvDgVsvYuo0

04. Ricky Martin, Vida

Ricky Martin avait déjà interprété "La Copa de la vida" en 1998 pour l'édition qui se déroulait en France. La star latino revient avec "Vida".

Lien vidéo : http://youtu.be/a3I7wBck0e4

05. Valesca Popozuda, "Beijinho no Ombro"

L'ancienne candidate de télé-réalité, également chanteuse du groupe Gaiola das Popozudas, est devenue incontournable au Brésil avec ses tubes comme "Beijinho no Ombro".

Lien vidéo : http://youtu.be/73sbW7gjBeo

06. Lucas Lucco, "Mozão"

Le chanteur Lucas Lucco, très populaire dans son pays avec 4,8 millions de fans sur Facebook, est présent sur les toutes les radios brésiliennes.

Lien vidéo : http://youtu.be/CMot9oCm8rY

07. Anitta, "Blá Blá Blá"

La chanteuse Anitta a connu un succès énorme son titre "Show das Poderosas" visionné plus de 65 millions de reprises au Brésil. Elle est de nouveau présente à la radio et sur internet avec "Blá Blá Blá".

Lien vidéo : http://youtu.be/f6piQftAwPw

08. Dacelys, "Golea Brasil En Fiesta"

Chanson composée pour la Coupe du monde, ce titre figure sur le label Urban Latin Records.

Lien vidéo : http://youtu.be/jDwtg_mWM5o

09. Skank, "É Uma Partida De Futebol"

Le groupe de pop rock brésilien a vendu dans son pays plus de 5 millions d'albums. Le titre de 1996 est régulièrement remis au goût du jour à chaque Coupe du monde.

Lien vidéo : http://youtu.be/7Ie4oL17Nwc

10. Edu Krieger, "Desculpe Neymar"

Chanson anti-Mondial, contre-pied de l'hymne officiel de Jennifer Lopez, Pitbull et Claudia Leitte, "Desculpe Neymar" dénonce les sommes dépensées pour l'organisation de l'évènement et reprend les arguments des manifestants au Brésil contre cette Coupe du monde.

Lien vidéo : http://youtu.be/iwL3TxSeDmA