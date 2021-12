Musique à Caen : venez les mains vides et jouez en live dans une boutique d'instruments de musique

Un concept pour le moins original débarque à Caen : les "Live en Boutique". Avis aux musiciens de la région, entrez dans un magasins d'instruments de musique les mains vides et improvisez un concert avec les instruments que vous avez sous la main. Le tout savamment filmé, voilà l'idée lumineuse du magasin d'instrument de musique caennais Bonnaventure.

Chaque dimanche, sur leur chaîne YouTube, retrouvez un live d'un groupe fleuron de la scène régionale. Et pour cause, Cheval Vapeur, Bow Low ou encore Grand Parc ont volontiers testé l'idée. Le premier "Live en Boutique" virale est signé de la pate des saint-lois de The Lanskies. On flirte avec des sonorités british post-punk puisant aussi bien dans la new wave des New Order, que dans le rock indé des Strokes ou encore le mathrock des Foals mais le tout...en acoustique et ça marche ! Découvrez le premier épisode des "Live en Boutique" avec The Lanskies !