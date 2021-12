Autrement dit, un match nul arrangerait bien les deux équipes. Alors le match dores et déjà a-t-il été arrangé ? Patrice Garande nie avoir appelé l’entraîneur adverse et livre non sans un brin d'humour sa vision des choses, dans l'extrait sonore ci-après. Il joue notamment avec la notion de "cas de force majeur". Caen-Nîmes se jouera ce soir à guichets fermés, à partir de 20h. A suivre en direct et en intégralité sur tendanceouest.com

Caen-Nîmes : l'issue de la rencontre est-elle arrangée ? Impossible de lire le son.