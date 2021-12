Un père violent, arrogant et alcoolisé interpellé à Cherbourg

La mère d'un enfant de deux ans a appelé la police ce jeudi 08 mai en après-midi, pour signaler que son ex-concubin, auquel elle avait confié leur enfant, était manifestement ivre et très agressif dans ses propos. Accompagnant la maman, les policiers ont effectivement constaté l'imprégnation alcoolique du père. La mère a pu récupérer l'enfant mais l'homme a outragé par la parole et saisi un policier deux fois, en le tutoyant et le menaçant de représailles. Les trois policiers intervenants ont raccompagné la mère et l'enfant mais l'homme a poursuivi ses insultes depuis son balcon.

Vers 22 H 00, l'homme était localisé à l'interphone du domicile de son ex-conmpagne où il a été interpellé. Il a été placé en garde à vue.

Son alcoolémie a été mesurée à près de 2 grammes d'alcool par litre de sang. Le prévenu, âgé de 42 ans et demeurant à Cherbourg a reconnu partiellement les faits en adoptant une attitude arrogante lors de ses auditions. Sur décision du magistrat du Parquet de Cherbourg, il a fait l'objet d'une convocation en justice pour le 16 septembre 2014 et libéré.