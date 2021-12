70e : revivez le DDay et la bataille de Normandie sur Tendanceouest.com

1944-2014. 70 ans après le sacrifice de milliers de soldats sur les plages de Normandie le 6 juin et lors des affrontements qui conduiront à la libération de la Normandie, Tendance Ouest consacre un site dédié au Jour J et à la bataille de Normandie. Carte animée, frise chronologique, infographie... nous avons fait le choix de l'interactivité pour vous faire revivre ce qui sera la plus grande opération militaire de l'Histoire.

Nous avons également placé les acteurs de l'époque au centre de ce site à travers des témoignages écrits et audio de ceux qui ont vécu 1944 et ce tournant de la Seconde Guerre Mondiale eu plus près, sur les plages du Débarquement, sous le feu de l'ennemi pendant la Bataille de Normandie, ou encore dans l'attente de voir les alliés sortir la France de l'occupation allemande.

