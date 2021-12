14488. Ouistreham : la cérémonie du D-Day déjà bien rodée

Tout est désormais très clair en ce qui concerne la cérémonie internationale qui se déroulera sur la plage de Riva Bella à Ouistreham, le vendredi 6 juin à partir de 15h. Pas moins de 9 000 personnes dont 3 000 anciens combattants, triées sur le volet et invitées par la République française, assisteront à cet événement phare des commémorations du 70e anniversaire du Débarquement.

Un espace de 5 hectares, à même le sable sera réservé pour l’occasion. L’espace scénique sera installé à une centaine de mètres à droite du principal poste de secours de la plage et sera logiquement situé au sein du périmètre qui est d’ores et déjà baptisé “écarlate” et auquel seuls les détenteurs d’un laisser-passer pourront accéder.

En ce qui concerne le déroulé, outre les discours officiels, un spectacle sera proposé aux officiels, animé par 380 figurants bénévoles. Les autorités ne se sont pour l’heure pas avancées à confirmer officiellement la participation de tel ou tel chef d’Etat. “Il est encore tôt car tout se précisera début juin, mais ce qui est sûr c’est qu’il s’agit d’un événement d’envergure planétaire avec des centaines de présidents, hauts dignitaires et personnalités de premier plan”, confirme une source au ministère de l’intérieur.