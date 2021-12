Festival Tout un Foin : Focus sur Hollysiz, S-Crew et Anaïs programmés pour l'édition 2014

Hollysiz

Jeune artiste médiatique qui tourne depuis de nombreuses années. Cette chanteuse pop-rock aux tonalités électro a fait de nombreuses premières parties en passant par -M-, Les Brigites, Yodelice. Hollysiz défendra les couleurs de son dernier album "My Name Is" aux allures très pop très dynamiques. De son vrai nom Cécile Cassel, Elle est la fille de Jean-Pierre Cassel réalisateur qui permet donc au festival d'être en lien avec le cinéma.

Anaïs

Chanteuse révélée par le single "Mon coeur, Mon Amour". Actuellement en préparation de son prochain album la chanteuse manie humour et scènes de vie quotidiennes avec une touche particulière. Nommée pour les Victoires de la musique en 2006 dans la catégorie "Groupe ou artiste révélation scène de l’année" Anaïs impose son style et confirme ses excellentes performances en live.

S-Crew

Pour la première fois au festival, Tout un Foin accueuillera un collectif hip hop adulé du jeune public. Nekfeu leader charismatique et sa bande chaufferont les festivaliers avec leur paroles transcendantes et un beat rare comme on en voit.

Le Festival Tout un Foin c'est à Bayeux le 25 et 26 juillet prochain. Ecoutez Hugo organisateur de l'événement au micro Tendance Ouest d'Ilias