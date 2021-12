Barfleur : la Poste fermée provisoirement

Les planchers du bureau de poste de Barfleur nécessitent d'être réhabilités. En conséquence, depuis le samedi 12 avril et jusqu'à la fin des travaux, la Poste ainsi que le centre courrier attenant, n'est plus accessible au public.

Si la distribution du courrier n'est pas affectée pour les usagers, les facteurs prennent actuellement leur service sur le site de Tourlaville, avant l'aménagement d'un local à Barfleur.

Pendant la fermeture de la Poste, le retrait des courriers et colis peut être effectué au bureau de poste de Quettehou, les boîtes postales sont disponibles à la mairie de Barfleur de 9h à 12h, les rendez-vous avec un conseiller bancaire peuvent être pris en téléphonant au 02.33.54.70.47.

Les horaires des bureaux

Pour les autres opérations postales courantes (affranchissement du courrier/colis, achat de produit courrier/colis et services financiers), les clients sont invités à se rendre aux bureaux de poste :

- Quettehou

8, place de Gaulle

Le lundi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h

Le mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le jeudi et le samedi de 9h à 12h

- Saint Vaast la Hougue

18, rue Maréchal Foch

Le lundi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h

Le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le mercredi et le samedi de 9h à 12h

- Saint Pierre Eglise

40, rue du Général de Gaulle

Le lundi, mardi, et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Le jeudi de 9h à 11h15 et de 14h à 17h

Le mercredi et le samedi de 9h à 12h

- Agence Postale Communale de Montfarville

Mairie

Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15