Dominique Baudis, les radios indépendantes en deuil

A l'occasion du décès de Dominique Baudis, Tendance Ouest reproduit l'intégralité du communiqué de presse du SIRTI.

"Les éditeurs de radios et de télévisions indépendantes s'associent au deuil qui touche ses proches. Chacun de nous a eu l'occasion d'apprécier un homme sensible, attentif, modéré, abordable et néanmoins engagé.

Au cours de son mandat au CSA, il s'est rendu célèbre en défendant sans faiblir le lancement de la TNT, qui faisait alors l'objet de beaucoup d'oppositions, montrant autant d'indépendance que de détermination dans sa conviction que la TNT était nécessaire pour l'avenir de l'audiovisuel français.

Les radios indépendantes retiennent qu'il a conduit un audit des fréquences radio à l'issue duquel il a écarté toute remise à plat de la bande FM selon le schéma des « fréquences uniques » qui aurait été défavorable aux radios indépendantes. Il a également arbitré, à la demande expresse du SIRTI, pour le maintien des puissances d'émission des radios indépendantes franciliennes dont la réduction drastique avait un temps été envisagée.

Il a aussi veillé à la préservation des équilibres entre les radios indépendantes et les groupes nationaux -notamment sur les marchés publicitaires locaux. Il a aussi impulsé la préparation de la Radio Numérique Terrestre, introduite dans la loi audiovisuelle en 2004, chantier qu'il n'a pu qu'engager avant la fin de son mandat. Le prochain lancement des émissions de la RNT à Paris, Marseille et Nice sera en quelque sorte, pour les éditeurs de radios indépendantes, l'occasion de rendre hommage à l'action multiforme de Dominique Baudis."

Le SIRTI