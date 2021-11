Tourisme : Les professionnels se préparent à deux évènements majeurs

La 4e Journée départementale des professionnels du tourisme de la Manche a rassemblé plus de 200 professionnels et acteurs de la filière à Lessay ce jeudi 3 avril. Manche tourisme rappelle l’importance économique du secteur. On estime à 450 millions d’euros le poids de ce secteur dans l'économie dans la Manche, qui emploie directement plus de 7 000 personnes en basse saison.

Les professionnels qui se préparent pour deux rendez-vous majeurs, le 70 ème anniversaire du Débarquement et les Jeux Equestres Mondiaux. Manche Tourisme qui a aussi présenté le projet du tourisme nomade. Une visite virtuelle avec un smartphone, avec des contenus écrits ou en images des lieux touristiques.

Concernant les commémorations liées au D Day, Manche Tourisme édite à 200 000 exemplaires un carnet de voyage en version française et étrangère.

Une web série sera réalisée par deux reporters. Ils vont parcourir la Manche à la découverte des lieux emblématiques liés à la thématique du débarquement et la Bataille de Normandie.

Ecoutez Benjamin Tétart le directeur de Manche Tourisme