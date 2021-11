Les caennais de Sorry Sorrow Swims publient leur premier EP

Composée entre autre d'Emmanuel (actuel bassiste de Granville) et Tiphaine, tous deux anciens membres du groupe All Cannibals, cette formation nous transporte en plein cœur d'une musique épique et énergique teintée de sonorités pop-rock. Les guitares saillantes et ardentes se mêlent ici à une rythmique alternant fougue et langueur, menée par une voix délicieusement ravageuse et des choeurs impétueux et dansants. Ils ont sorti par la même occasion leur premier clip réalisé par Sofian El Gharrafi de Granville, pour le morceau "Blue Life, A Life in Blue".