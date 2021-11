La Ferté-Macé : elle empoisonne la vie de ses voisins et se retrouve devant le tribunal

Un harcèlement qui fait que certains voisins n'osent plus sortir, vivent volets fermés, n'osent plus aller chercher leur courrier jusqu'à leur boîte aux lettres. D'autres ont déménagé pour ne plus la subir.

Une très longue liste, remarque le président du tribunal François Lavallière, qui interroge le petit bout de femme. Comment faire pour que vous arrêtiez d'être pénible avec vos voisins ? Pas sûr que Jacqueline Martin comprenne. Il menace : "On va vous obliger à ne plus habiter à La Ferté Macé." Pas de réaction .

Mais Jacqueline Martin vient de franchir une nouvelle étape en s'en prenant a eux sur leur lieu de travail, une maison de retraite. Du harcèlement téléphonique. La voisine n'en peut plus, elle est traumatisée. Bilan : 21 jours d'arrêt de travail par un médecin légiste. Pour le procureur de la République : "Ce n''est pas banal".

Prétextant ramener dans l'établissement de santé un vieillard qui se promenait à proximité (selon elle, il s'en est échappé), Jacqueline Martin a fait savoir que sa voisine, qui travaille dans cet établissement, fait mal son travail. Pour être sûre d'être bien entendue, elle a téléphoné plusieurs fois à l’établissement … mais aussi aux gendarmes, qui ont sans doute mieux à faire.

Pour moi, c'est du jamais vu, s'emporte le président du tribunal, qui parle de faits atypiques, de passages fréquents devant la juridiction. Pour le procureur Hugues de Phily : "Le tribunal est trop souvent saisi à cause de cette personne, qui occupe à plein temps les gendarmes ! Cette personne se moque complètement des décisions du tribunal." Il requiert 6 mois de prison avec mandat de dépôt.

L'avocate de la partie civile suggère d'interdire a Jacqueline Martin d'habiter a la Ferté-Macé. Celui de la défense réclame une expertise psychologique. Finalement, le tribunal a considéré que cette fois-ci l'infraction n'était pas constituée, conseillant quand même à Jacqueline Martin de changer de comportement.

La sexagénaire est donc ressortie libre, du tribunal… jusqu’à sa prochaine altercation de voisinage.