Rouen : pour Frédéric Sanchez, le lien intime entre mode et musique

Dans le cadre de sa thématique sur la mode, le réseau Rouen nouvelles bibliothèques (Rn'Bi) accueille le designer sonore Frédéric Sanchez afin d'illustrer "les liens entre la mode et la musique". "Un designer sonore, entre autres activités, habille les défilés de prêt-à-porter et de haute-couture avec une bande-son qu’il crée pour l’occasion, explique les organisateurs de cette rencontre. Cette création musicale et/ou sonore met en valeur les vêtements. Elle raconte une histoire, qui s’inspire de l’univers du styliste et de sa collection".

Pratique. Rencontre « Ouvrez les guillemets ! » avec le designer sonore Frédéric Sanchez Vendredi 4 avril à 18h Bibliothèque Simone-de-Beauvoir – Pôle culturel Grammont, 42 rue Henri II Plantagenêt. Public adultes et adolescents. Entrée libre

