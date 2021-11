Sortir dans l'Orne: mercredi 26 mars

Dimanche, venez participer aux foulées auvraysiennes. Une course à pied dans le magnifique cadre de la Suisse Normande. Les coureurs seront accompagnés par quelques adeptes handisport qui participeront sur leur handibike. Inscriptions sur place dimanche matin à la foret auvray ou en ligne sur normandiecourseapied.com





Ce mercredi soir, Rencontre-dédicace avec Michel Bussi dans le cadre de Culture(s) Polar à Alençon. Auteur de polars à suspense, Michel Bussi a publié 7 romans qui tiennent ses lecteurs en haleine. Impossible de lâcher ses livres construits comme des puzzles dont les pièces s’imbriquent admirablement, laissant chacun stupéfait de s’être fait manipuler et piéger du début à la fin. De Code lupin à Ne lâche pas ma main, Michel Bussi accumule les prix littéraires. Nymphéas noirs a été le polar français le plus primé en 2011.

Rencontre suivie d’une dédicace et d’un verre de l’amitié. C'est à 20h30 à la Médiathèque Aveline, section Adulte. Entrée libre







Aujourd'hui mercredi, 2ème étape du Tour de Normandie, 100% Haut Normand! Elle relie Forges les eaux à Elbeuf. L'étape fera 149km, avec des incursions dans le département de l'Eure. Suivez la course cet après midi sur Tendance Ouest avec des points à 14h et 15h et pour l'arrivée entre 16h et 17h!