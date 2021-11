14118. Municipales à Caen : “Une nouvelle bataille a commencé”

Les principaux concernés ont répondu présent : Joël Bruneau, assez largement en tête des suffrages dans la capitale régionale (30,8% des voix), s’est gardé d’afficher un quelconque triomphalisme. “C’est un bon premier tour. Je serai satisfait si ces résultats se confirment dimanche prochain”. Son principal opposant, le maire socialiste sortant Philippe Duron, ne s’étant finalement pas déplacé sur le plateau de Tendance Ouest, son parti était représenté dimanche soir par le conseiller général Antoine Casini, l’ancien ministre Louis Mexandeau ou encore la députée Laurence Dumont, qui annonce pour le second tour “un combat plus simple : la droite la plus dure contre la gauche, qui doit se rassembler. Une nouvelle bataille a commencé : elle sera homérique”, a-t-elle prévenu, appelant les nombreux abstentionnistes à se déplacer aux urnes.

Dotée de 18% des suffrages, la centriste Sonia de la Provôté a noté une “vraie complémentarité” entre le projet de Joël Bruneau et le sien : “la fusion des deux listes va être la quadrature du cercle.” Rudy L’Orphelin (EELV), qui dépasse les 10% de vote, a lui invité les socialistes à créer ensemble un “pacte de gouvernance” pour faire peser davantage les questions écologistes.