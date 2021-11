50502. Saint-Lô : les votes de Mme Le Coz et M. Brière

Christine Le Coz, chef de file socialiste de la liste "Saint-Lô en mouvement" a voté à midi au bureau de vote de l'école des Palliers, accompagnée de son mari. François Brière, de sensibilité centre-droit et tête de liste de l'équipe "Ensemble, Saint-Lô plus grand", a voté un peu après 13 h 30 à l'école de l'Yser. Il est venu en famille, avec son épouse et ses trois jeunes enfants. La fermeture des bureaux de vote saint-lois est prévue à 18 h.