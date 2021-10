“Haïti a toujours besoin d'aide”

Six mois après le séisme qui a ravagé l'île et fait plus de 220 000 morts, l'aide internationale est plus que jamais nécessaire. 'Je pense que j'avais besoin de me confronter à la réalité de ce qu'on peut voir sur le terrain”, confie la jeune femme.

Le 5 juillet, dès ses premiers pas sur l'île, elle constate l'immensité de la tâche qu'il reste à accomplir : “Le travail à fournir pour tout déblayer est vraiment énorme”. Loin d'être découragée, elle se trouve motivée par la coordination dont font preuve les équipes humanitaires, mais aussi et surtout par la population. “Elle a une énergie et une dignité exemplaires face à la tragédie qu'elle vit”. Grâce à la mobilisation de l'association, plusieurs programmes ont été menés pour améliorer les conditions de vie des populations. Plusieurs centaines de latrines (toilettes) ont ainsi été aménagées et des tentes mises en place pour promouvoir l'allaitement maternel et les pratiques de soin pour les nourrissons. Pour Magali, pas de doute : “Plus que jamais, il faut agir”.

