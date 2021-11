Equeurdreville : il cachait sa drogue dans la chaîne hi-fi

Lundi 17 mars, la police de Cherbourg, interpellée par un homme qui semblait ivre, une bouteille de bière a la main, a entrepris de le contrôler. A la vue des fonctionnaires, l'homme a tenté de se débarrasser d'un sachet de plastique... qui contenait 0,5 g de cocaïne.

Une balance "pour cuisiner"

Les forces de l'ordre ont par la suite perquisitionné l'appartement de cet Equeurdrevillais de 30 ans, et retrouvé 680 euros et 10 g de cocaïne, dissimulés dans sa chaîne hifi. La police retrouve aussi une balance de précision, que le prévenu affirme utiliser "pour faire la cuisine". Enfin, deux téléphones sont saisis, dont l'un sur lequel les enquêteurs découvrent des messages explicites, qui parlent de lieux de rendez-vous et de marchandise de qualité...

11 mentions au casier

Entendu en comparrution immédiate jeudi 20 mars, l'homme, qui a déjà 11 mentions inscrites à son casier, s'est vu condamné à un an de prison pour consommation et trafic de stupéfiants, auquel s'ajoute la révocation d'un précédent sursis de 4 mois, soit au total 16 mois de prison ferme.